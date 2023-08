Stunt van Belgische actrice en zangeres Pommelien Thijs: drie keer op nummer 1

Het leven lacht de Vlaamse Pommelien Thijs toe. De 22-jarige Belgische schittert momenteel in de nieuwe Netflix-serie Knokke off, waarin ze samen speelt met onder anderen de Nederlandse actrice Anna Drijver. De serie staat deze week op nummer 1 in de top 10 van best bekeken series, zoals Netflix die publiceert.

Pommelien Thijs: „Live-optredens moeten knallen.” Ⓒ Ines Vansteen kiste -Muylle