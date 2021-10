Premium Het beste van De Telegraaf

Tom Johnston over nieuwe plaat en jubileumtournee The Doobie Brothers viert 51e verjaardag

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

The Doobie Brothers met v.l.n.r. John McFee, Patrick Simmons en Tom Johnston. Ⓒ Foto Clay Patrick McBride

Hiep hiep hoera, The Doobie Brothers bestaat 51 jaar. Iets wat gek groots gevierd wordt met de tijdelijke terugkeer op het podium van toetsenist Michael McDonald. Deze Amerikaanse tournee had vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar ja, corona. Het geluk bij ongeluk is dat dankzij de pandemie nieuw album Liberté al klaar is om de wereld ingestuurd te worden.