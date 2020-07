Amber Heard: Johnny Depp beschuldigde me van affaires

En niet zomaar affaires: volgens Depp zou zijn ex het aangelegd hebben met ondermeer Leonardo DiCaprio, Liam Hemsworth, Kevin Costner, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum en James Franco. Volgens Amber verdenkt Johnny haar er ook van een onderonsje te hebben gehad met haar vrouwelijke collega Kelly Garner.

„Hij zag in iedereen met wie ik samenwerkte een gevaar, zelfs als ik alleen maar een auditie voor een film met iemand had gedaan. Met name als hij dronken of high van de cocaïne was, of allebei tegelijk, dan ging hij helemaal los tegen me. Hij begon dan ook allerlei denigrerende bijnamen te geven aan de mannen waarvan hij dacht dat ik er een verhouding mee had. Leo was bijvoorbeeld ’pompoenhoofd’ en Channing was ’aardappelhoofd’”, aldus Amber.

De woordvoerder van Channing Tatum reageerde vrij snel op het nieuws: „Dit is complete onzin en pertinent niet waar.”

Volgens Heard is haar ex-man Depp ’enorm controlerend en vertoont hij isolerend gedrag’. Depp beweert daarentegen dat het juist Amber was die altijd de grenzen van het toelaatbare opzocht en hem zo meerdere malen tot wanhoop dreef.