’Ghislaine Maxwell vreest dat ze wordt vermoord’

Volgens een anonieme vriendin is Maxwell ervan overtuigd dat Epstein is vermoord in zijn cel. De 58-jarige socialite zou dan ook maar wat bang zijn dat haar hetzelfde lot beschoren is.

„Ghislaine vreest dat ze de dag van haar proces niet zal halen”, vertelt de vriendin aan The Sun. „Ik had regelmatig contact met haar toen ze was ondergedoken. Ze was zo bang dat ze bodyguards had ingehuurd om haar huis te beveiligen. Maar nu kan ze zich niet meer verstoppen. Ghislaine zou zichzelf nooit iets aandoen. Als er iets met haar gebeurt... dan moeten we andere conclusies trekken.”

De kans dat Maxwell zichzelf van het leven kan beroven in haar cel, is klein. De federale politie van New York heeft al haar kleding en lakens in beslag genomen. Ze is gedwongen papieren kleding te dragen en slaapt op een matras zonder beddengoed.