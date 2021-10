Frans Bauer zag hoe vader werd gereanimeerd: ’Ik weet niet of ik dat ooit verwerk’

Chris Bauer, de vader van Frans Bauer, lag in 2015 in het ziekenhuis met een longontsteking. Tijdens het bezoekuur stuitte Frans per toeval op de reanimatie. „Toen ik binnenkwam tijdens het bezoekuur kwam ik bij een reanimatie”, vertelt Bauer in de kappersstoel van presentator Akyol. „Ik zie me weer uit die lift komen, ik zie mezelf uit de gang komen en ik zie dat ze bezig zijn achter een doek. En uiteindelijk blijkt dat je vader te zijn.” Op dat moment springen de tranen in zijn ogen. „Het is iets heel geks, angstaanjagend ook als ik eraan terugdenk. Zo’n reanimatie. Ik weet niet of ik dat ooit verwerk.”

In de uitzending laat Frans ook nog een dierbare ring zien met daarop de vingerafdruk van zijn vader. Hij kreeg hem van zijn zoons tijdens de eerste Vaderdag dat Frans’ eigen vader er niet meer was. „Ik vergeet het nooit meer, die ochtend.”