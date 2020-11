Sinéad O’Connor stelt tour uit wegens mentale problemen

„Ik ben door zes hele zware jaren gegaan, dit jaar kwamen die ten einde en nu is het tijd om te herstellen”, verklaarde de Nothing Compares 2U-zangeres. „Dit jaar ben ik iemand waar ik van hield verloren en dat heeft me zo geraakt dat ik korte tijd verslaafd was aan een andere drugs dan wiet. Aan wiet ben ik al 34 jaar verslaafd.”

Sinéad, die sinds haar bekering tot de islam ook door het leven gaat als Shuhada Sadaqat, schrijft dat ze in haar jeugd trauma’s heeft opgedaan en veel geweld heeft meegemaakt. „Daarna ben ik meteen de muziek ingegaan. Ik heb nooit geleerd hoe je een normaal leven moet leiden.” Ze vraagt fans en haar zakelijke contacten om begrip, want „de muziekindustrie toont weinig medelijden met artiesten die iets moeten uitstellen vanwege psychische gezondheidsproblemen.”

Toch is de Ierse zangeres ervan overtuigd dat ze de juiste beslissing neemt. „Als dit het einde van mijn carrière betekent, dan is dat maar zo. Ik heb maar één leven en daar moet ik zuinig op zijn.”