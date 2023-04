Guus Meeuwis komt met theatertournee én lanceert dubbelalbum

„Ieder liedje is een stukje uit m’n hoofd, een hersenspinsel gegoten in muziek, dat ik graag met je wil delen. Soms om te vieren, soms om te bemoedigen. De ene keer om te bespiegelen, de andere keer om te bezinnen. Om te troosten, om te verwonderen. Het komt allemaal voorbij. Je mag zelf kiezen welk stukje je nodig hebt”, zegt de zanger. „Een nieuw geluid, nieuwe energie: precies zoals ik me voel. Ik kijk er naar uit om de muziek met jullie te delen in het theater!”

De tournee begint op 21 september in Tilburg. Meeuwis reist ook naar steden als Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam. Het dubbelalbum verschijnt in twee delen. Op 19 mei komt de eerste helft en het vervolg komt op 15 september.