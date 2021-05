Marco Borsato en Leontine genieten van liefdestrip op Ibiza

Sinds Marco Borsato zijn grote stilzwijgen heeft verbroken steekt hij zijn liefde voor Leontine niet onder stoelen of banken. Zijn hart is van haar en zal nooit tot een ander toebehoren, liet hij eerder al weten. Leontine lijkt hem te geloven en lijkt, net als Marco, hoop te hebben dat de twee weer samen kunnen komen.

Een week geleden maakte de zanger al bekend weer aan het daten te zijn geslagen met zijn grote liefde. „Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje”, vertelde de zanger in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. „We doen af en toe leuke dingen. We zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los.”

Hun schip, of beter gezegd vliegtuig, is inmiddels geland op Ibiza. Een woordvoerder bevestigt aan RTL dat het koppel daar momenteel samen verblijft. Shownieuws wist donderdagavond al te melden dat de twee op het eiland zouden genieten van een liefdestrip. „Ik kreeg vanochtend informatie binnen, waar ik heel blij van werd. En waarvan ik meteen dacht, nu begrijp ik waarom ik Marco gisteren zo zag stuiteren. We wisten al dat Marco en Leontine die een grote crisis in hun huwelijk meegemaakt hebben, dat die weer naar elkaar toe aan het drijven zijn”, vertelde Albert Verlinde. „Ze zijn met z'n tweeën vandaag op Ibiza aangekomen. Ze zijn dus daadwerkelijk met z'n tweeën een paar dagen lekker naar Ibiza om elkaar nog meer te spreken.”

’Moeten jullie wel uit elkaar?’

De ontwikkelingen tussen Marco en Leontine sluiten naadloos aan bij de uitspraken die de zanger in maart deed op de pagina Privé. Op de vraag hoe de twee met elkaar omgaan, antwoordde Marco: „Goed. Ja, gelukkig. Als we elkaar zien dan omhelzen we elkaar, geven elkaar een kus. Daar ben ik blij om. Dat de liefde is gebleven, ook al hebben we de vorm waarin die was gegoten middels een huwelijk, moeten loslaten. Bij het tekenen van de papieren was de sfeer zelfs zo goed, onze advocaten hadden volgens mij zoiets nog nooit meegemaakt en vroegen: ’Moeten jullie wel uit elkaar?’”

Ook benadrukte de zanger dat er nog steeds ’ontzettend veel liefde’ is tussen hem en de moeder van zijn kinderen. „We gaan nog steeds op een respectvolle manier met elkaar om. Er ís nog steeds ontzettend veel liefde. En of mensen dat nou willen horen of zien, of niet, het is er. Het is voelbaar. Tastbaar.”