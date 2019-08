Dierenactiviste wil aangifte doen tegen zoon Anky van Grunsven

Zo schreef Yannick onder andere: „Jouw volk moet afgeschoten worden smeerlap. (...) Je bent een voorbeeld van een mislukkeling, ga die klote geit van je verkrachten kaulo sukkel.”

Anky is erg geschrokken van de woorden van haar zoon. „Wij keuren dit als ouders aboluut (...) Hij heeft in een opwelling gehandeld. Nu wij hem de consequenties en de ophef na zijn daad laten zien, is hij geschrokken. Net als, wij denken iedere 14-jarige, had hij dit niet overzien.”

Een woordvoerder van de Vegan Strik Group laat het er echter niet bij zitten. „Dit mogen en kunnen we niet accepteren! We begrijpen dat als een industrie in het nauw zit zoals de stierenvecht industrie en nu de paarden industrie hun aanhangers soms fel uit de hoek kunnen komen. Maar er zijn grenzen!!”