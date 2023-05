Wietze de Jager krijgt opnieuw een zoon

De 538-dj en zijn vrouw hebben al twee zoons, Kees Valentijn en Harm-Adam, en een dochter genaamd Juul Bettie.

Onlangs werd bekend dat De Jager en Klaas van der Eerden na deze zomer stoppen met de presentatie van de ochtendshow op Radio 538. De zender besloot de show vroegtijdig te beëindigen nadat De Jager had aangegeven niet te weten of en hoe hij de ochtendshow in de toekomst ging combineren met zijn jonge gezin. Na de zomer volgt een nieuwe ochtendshow met Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen.