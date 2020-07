Dit is de nieuwe coach in The Voice Senior

„Lieve mensen, ik heb super leuk nieuws. Vanaf 28 augustus ben ik weer te zien als coach in ‘The Voice Senior’! Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de andere coaches aan de slag te gaan met de senioren”, schrijft Gerard Joling enthousiast op Instagram.

Helemaal als een verrassing komt het nieuws niet. Collega jurylid Angela Groothuizen verklapte het nieuws eerder al per ongeluk door dezelfde foto op sociale media te delen. De andere coaches van The Voice Senior zijn Frans Bauer en Ilse DeLange.

Gerard Joling was in het eerste seizoen van het programma ook al coach, samen met Gordon. Het tweetal wist toen de overwinning binnen te slepen met zanger Jimi Bellmartin.

Frans Bauer nam hun plaats in, nadat ’Goor’ naar Talpa vertrok. De entertainer was ervan overtuigd dat zijn ’valse zuster’ hem zou volgen naar zijn nieuwe werkgever, maar Gerard koos voor RTL. Daar luidde hij zijn contract in met een plek in het panel van The masked singer.

Daar komt nu ook een rentree als coach van The voice senior bij. Eerder deden namen als André Hazes en George Baker de ronde als opvolger van Marco Borsato, die het derde seizoen niet meer plaatsneemt in de rode draaistoel.