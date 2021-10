Adele heeft Spotify-record met meeste streams in één dag

„En zomaar, heeft Adele een nieuw record gevestigd”, meldt de streamingdienst op Twitter. Hoe vaak het nummer is beluisterd, is nog niet bekendgemaakt. Het huidige record ligt op ruim 11 miljoen streams in één dag, voor het nummer Butter van de Zuid-Koreaanse band BTS.

Op 19 november komt de nieuwe plaat uit. Vrijdagavond was Easy On Me en de bijbehorende videoclip op YouTube al 36 miljoen keer aangeklikt.