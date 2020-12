Poging tot inbraak in woning kroonprinses Victoria

De poging tot inbraak vond plaats in Slot Haga, waar Victoria met haar familie woonachtig is. De poging was zonder succes volgens Margreta Thorgren, hoofd communicatie van de Zweedse royals.

De politie is een onderzoek gestart en het hof wil verder niets kwijt over de poging. Het is onduidelijk of er iemand thuis was tijdens het incident.

Het optrekje is de vaste woonplaats van de Victoria en Daniël en hun twee kinderen. In 2010 zijn ze er ingetrokken, nadat het paar het slot als schenking kreeg van de Zweedse overheid. Het kasteel werd in aan het begin van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van koning Gustav IV Adolf.