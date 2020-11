Patty Brard lanceert eigen collectie voor de feestdagen

„Deze kerst zijn we meer dan ooit op zoek naar warmte, gezelligheid en huiselijkheid”, zegt Patty. „Daarom hebben we deze feestelijke lifestylelijn ontwikkeld. Dit is voor iedereen een bijzonder jaar”, doelend op de coronacrisis.

De televisiepersoonlijkheid heeft ook panty’s, jurkjes en dekens ontworpen. Alles met oog op de naderende feestdagen, iets waar ze zelf ’ontzettend naar uitkijkt’.

Het is niet voor het eerst dat Patty de handen ineen slaat met Kruidvat. Eerder lanceerde ze ook al een eigen schoonmaakcollectie en schreef ze een kinder- en voorleesboek over de avonturen van haar hondjes Bibi en Lulu. De viervoeters zijn ook nu niet vergeten, want de speciale ’Bibi en Lulu-kerstballen’ zijn straks ook te krijgen.