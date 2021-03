Dochter Steve Irwin (22) bevallen van dochter

Het meisje heeft de naam Grace gekregen en werd donderdag geboren. „Er zijn geen woorden die beschrijven hoe groot de onvoorwaardelijke liefde in onze harten is voor voor ons kleine meisje”, schrijft de 22-jarige Bindi, die twee jaar geleden trouwde met Chandler. Het is hun eerste kindje.

Het meisje is vernoemd naar verschillende familieleden en heet voluit Grace Warrior Irwin Powell. Warrior Irwin is een eerbetoon aan vader Steve, die in 2006 overleed na een steek van een pijlstaartrog. De naam komt ook van Wildlife Warriors, de grote natuurbeschermingsorganisatie die hij ooit oprichtte.