Meghan steunt dierenasiel uit naam van Archie

„Terwijl ik dit schrijf heeft Covid-19 elk land van de wereld in zijn greep en zet het de levens van talloze gezinnen in het Verenigd Koninkrijk op zijn kop”, aldus Meghan. „Ik ben er trots op hoe Mayhew nieuwe manieren heeft gevonden om dieren en mensen te steunen in deze onzekere tijden.”

Nog trotser is de hertogin op het feit dat de organisatie voor dit soort tijden is gemaakt. „Het gaat niet alleen om katten en honden; het gaat om ons allemaal, om de manier waarop we allemaal samenkomen als een gemeenschap. Door Covid worden we eraan herinnerd dat voor elkaar zorgen een cruciaal onderdeel is van de menselijke geest. Mayhew heeft dat altijd begrepen.”

Zelf draagt Meghan bij door een dierenasiel te steunen. „Om mijn eigen betrokkenheid te tonen, heb ik mijn sponsorschap van een hondenasiel in naam van onze zoon Archie hernieuwd. Om een tijdelijk huis voor een dier in nood te creëren.”