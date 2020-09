Verpleegstersfoutje noodlottig in ’A girl missing’

A girl missing opent met een vereenzaamde Ichiko. Ze woont in een kaal appartement en zoekt om vage redenen contact met haar kapper. Opheldering daarover komt pas veel later. Wel wordt via flashbacks duidelijk hoe Saki’s ontvoering de misère in gang heeft gezet.

We zien hoe het meisje al snel zonder kleerscheuren weer opduikt, maar ook hoe Ichiko verbergt dat ze de dader kent. Een domme keuze. Roddeljournalisten duiken op de zaak, waardoor de voorbeeldige verpleegster steeds verder in het nauw wordt gedreven.

Die opzet doet soms denken aan het Oscargenomineerde Jagten, waarin Mads Mikkelsen door een vergissing de paria van zijn dorp werd. En deels ook aan Irréversible, de beruchte Franse wraakfilm die van achter naar voren werd verteld.

Regisseur Kôji Fukada (Harmonium) bouwt zijn verhaal echter een stuk onhandiger op. Zijn flashbackstructuur zal bedoeld zijn om kijkers op het puntje van hun stoel te laten gissen naar wat er is gebeurd. Maar in de praktijk maakt het warrig vertelde A girl missing weinig indruk.

✭✭