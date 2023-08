Eenmansleger Denzel Washington smaakt weer opperbest in ’Equalizer 3’

Die hoopt hij te vinden in Altamonte, een lieflijk plaatsje aan de Italiaanse Amalfi-kust. Maar dan neemt de Napolitaanse gomorra het dorpje over en verzucht de lokale dokter: „De maffia is als kanker, er is niets tegen te doen.” Daar denkt McCall anders over. Nog één keer zet hij zijn piepende en krakende lijf in de actieversnelling voor een meedogenloze schoonveegoperatie.

Origineel en vernieuwend is deze derde Equalizer – gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit de jaren tachtig - natuurlijk nergens. Maar de nieuwe film van regisseur Antoine Fuqua is zo vakkundig, sfeervol en gelikt gemaakt, dat ook deze strafexercitie fijn wegkijkt. Dat is bovenal de verdienste van hoofdrolspeler Denzel Washington.

Met zijn charisma, klasse en gravitas promoveert de tweevoudig Oscarwinnaar ook dit slotstuk van de trilogie tot één van de betere actiefilms. In barokke, maar smeuïge scènes struint zijn zwartgeklede McCall door het witgekalkte kustplaatsje, als een messias op zoek naar rust, regelmaat en zijn dagelijkse kopje citroenthee aan de dorpspiazza. Om even later met de innerlijke kalmte van een boeddhistische monnik doodleuk een kachelpook door de strot van een maffioos te jagen. Het is vintage Fuqua & Washington: een vertrouwd recept dat weer opperbest smaakt.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)