’Elizabeth heeft tweede coronaprik gehad’

Volgens paleisbronnen was het uitstapje van de koningin woensdag het bewijs dat zij haar tweede coronaprik heeft ontvangen. „Gezien het feit dat de koningin een publieke verschijning maakt, ongeveer twaalf weken na de aankondiging van haar eerste vaccin, is het duidelijk dat ze haar tweede vaccin al heeft ontvangen.”

Elizabeth ging voor het eerst in maanden weer op pad. De 94-jarige vorstin bleef dicht in de buurt van Windsor Castle en ging naar het 6 kilometer verderop gelegen luchtmacht-monument in Runnymede, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Koninklijke Australische Luchtmacht.

De koningin en haar man prins Philip hadden in januari al hun eerste prik ontvangen. Later zei de Queen daarover dat het ’helemaal geen pijn deed’.