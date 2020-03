Anouk geeft update vanuit Marrakesh: ’Ik ben best een beetje bang’

De zangeres begint haar verhaal met een grapje: „Zoals je ziet heb ik iets minder goed geslapen. Het wordt er niet beter op.” Ze voegt daar aan toe dat de situatie haar niet in de koude kleren is gaan zitten. „Toch wel een soort lichtelijke paniekaanval gehad vannacht. Benauwd ook. Maar denk dat dat komt door de spanning van alles”, aldus Anouk.

Vervolgens legt ze uit dat ze een ticket naar Parijs had kunnen bemachtigen, maar dat geen optie leek omdat het land momenteel in lockdown verkeert. Daarna bedacht ze zich dat ze in Noord-Frankrijk een primitief huisje heeft. Toch bleek ook dat geen oplossing: Anouk spreekt geen woord Frans. Daarnaast moeten inwoners van Frankrijk gedurende de lockdown toestemming hebben hun huis te verlaten.

Ook geeft Anouk aan zich zorgen te maken om haar gezondheid. Ze legt uit: „Ik ben ook een beetje bang voor mijn eigen gezondheid, zeker omdat ik zwaar astma heb.” Wachten op het vliegveld totdat zich een mogelijkheid voordoet om terug te keren ziet ze niet zitten. „Het is ook weer niet handig om in een broeinest te gaan van mensen in een vliegveld. Ik heb nog geen vlucht, maar als ik ‘m zou krijgen, zeg ik je eerlijk: ik ben best wel een beetje bang om tussen al die mensen te gaan staan. Het is best een beetje eng allemaal."