The Analogues met Beatles-klassieker Revolver in Afas Live

De afgelopen jaren toerden The Analogues al door binnen-en buitenland met hun vertolking van studioalbums van The Beatles. De band vertolkte integrale uitvoeringen van albums die The Fab Four wel opnamen, maar nooit live uitvoerde: Magical Mystery Tour (1967), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), The Beatles (The White Album) (1968) en Abbey Road (1969). Revolver wordt hier nu aan toegevoegd.

Officieel zou de veelgeprezen band dit jaar de Beatles-periode voorlopig achter zich laten om zich te storten op het opnemen van een eigen plaat. Maar door de coronamaatregelen is dit uitgesteld. „We zitten inmiddels weer dagelijks in de oefenruimte. Klinkt al verdomd lekker, al zeggen we het zelf” zegt bassist Bart van Poppel.

Meest invloedrijk

Revolver wordt beschouwd als een van de invloedrijkste en meest grensverleggende albums in de geschiedenis van de popmuziek. Het staat op nummer drie van de Rolling Stone’s 500 Greatest Albums of All Time en wordt door veel critici gezien als een van de beste Beatlesplaten. De elpee met klassiekers als Taxman, For No One, Tomorrow Never Knows en Eleanor Rigby zal zoals gebruikelijk zo exact mogelijk als het origineel gespeeld worden.

De kaartverkoop voor deze concerten start komende vrijdag 11 september om 10.00 uur.