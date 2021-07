Duncan Laurence haalt uit naar songfestival-haters

Premium Cultuur

Billie Eilish stijgt boven zichzelf uit met tweede album

Omdat Billie Eilish (19) zo jong begon hebben we haar op kunnen zien groeien met de spotlichten op zich gericht. Elke stap die ze zette werd wereldnieuws. Elk liedje een hit. En dat doet wat met je, horen we terug in haar langverwachte tweede plaat Happier than ever die vrijdag verscheen.