Ronald Giphart ’verbrak’ dichtcarrière Pierre Wind

In gesprek met Bastiaan Meijer vertelt Pierre in een nieuwe PodBast: „Je kunt dingen heel graag willen, maar er komt ook een moment dat je in de spiegel moet kijken of dat je moet luisteren wanneer iemand tegen je zegt: ik zou het niet doen. Toen ik zeventien, achttien jaar was, dacht ik echt: ik ben een groot dichter, ik kan gewoon díchten. Dat was mijn eerste ambitie. Je had toentertijd wc-tegeltjes van Toon Hermans en ik dacht, die kan ik ook maken.”

Jaren later was de Haagse kok nog steeds druk bezig met dichten en had hij inmiddels, onder eigen beheer, een bundeltje uitgebracht. „Je denkt nog steeds: dit is mijn ding. Je bent in allerlei cafés aan het optreden voor vijftig gulden en in het restaurant ging ik op een gegeven moment zelfs ’dichten aan tafel’ doen. Mensen vonden het fantastisch, leuk. Kícken! Zie je wel, denk je, dat gaat wel goed komen. Ik had er veel tijd ingestopt.”

’Lelijk is het nieuwe mooi’

Maar op een gegeven moment raakt Pierre bevriend met schrijver Ronald Giphart die hem helpt bij zijn eerste kookboek. „Hij zegt: ’Dit is zó fantastisch, maar er zitten zó veel elementen in: foto’s, recepten, een dagboek, verhalen. En óók nog eens spreuken en gedichten. Moet je vooral blijven doen, maar doe het niet in een boek. Stop daar je tijd niet in.”

En dat doet de inmiddels 55-jarige kok ook niet meer. „Sinds hij dat heeft gezegd, zie ik mezelf niet meer als dichter. Ik treed ook niet meer op als dichter. Af en toe maak ik nog weleens een spreuk en dan doe ik het op mijn (koks)buis – bijvoorbeeld: ’lelijk is het nieuwe mooi’ – maar ik zie mezelf niet meer als dichter. Dus je moet wel op tijd iets hebben van: dit is misschien niet helemaal mijn ding.”

Liegen

Pierre heeft niet alleen advies gekregen van Giphart, ook woordkunstenaar Bart Chabot gaf de gedreven chef al eens goede raad: „De NPS wilde halverwege de jaren negentig een programma met mij als presentator. Ik moest alleen nog even een testje doen. Ik was ontzettend zenuwachtig. Een dag van tevoren had ik met Bart Chabot gesproken en die zei toen tegen mij: ’Er is één ding heel belangrijk. Je moet nóóit tegen de camera liegen. Want die camera ziet altijd wie je bent.’ En dat is een belangrijke levensles.”

En die woorden gebruikt Pierre vandaag de dag nog steeds. „Eerlijk zijn, niet liegen. Als ik merk dat ik word gepiepeld, of dat je tegen me liegt, dan verbreek ik ieder contact met je. Ik zeg altijd: don’t f*ck the baldy.”