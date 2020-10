Evenementenbranche kijkt na verlenging maatregelen naar voorjaar

„We zagen het al aankomen, we zetten in op het volgende voorjaar”, reageert Willem Westermann van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) tegenover het ANP. „Het is jammer, maar niet onverwacht.” De hoop in de evenementenbranche is dat de verspreiding van het coronavirus „niet nog erger wordt.” „Hopelijk kunnen we na de feestdagen weer inzetten op evenementen, zodra er ook bijvoorbeeld sneltesten zijn.”

Evenementen zijn voorlopig verboden en er is maximaal dertig man publiek welkom in theaters, bioscopen en concertzalen. „We stimuleren evenementen met die dertig bezoekers niet per se, maar we hebben wel enorm respect voor de mensen die zoiets toch organiseren”, aldus Westermann. „Er valt totaal geen geld mee te verdienen, maar je maakt het publiek er wel erg blij mee. Er worden mooie dingen opgezet, maar het is niet rendabel.”