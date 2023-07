Gigantisch oogbolgebouw van 2,3 miljard dollar oogst zelfs in Vegas ongeloof

Het is zelfs voor Vegas-begrippen een bizar gezicht. Een waarachtig knipperende oogbol met een doorsnede van 120 meter hoog en 150 meter breed, in 3 dimensies en groter dan Big Ben. De enorme constructie, helemaal opgetrokken uit ledschermen, heet The Sphere en heeft 2,3 miljard dollar gekost. Van binnen is het een concertarena waar 18.000 mensen kunnen genieten, maar dat lijkt bijzaak. Iedereen vergaapt zich aan de projecties op de buitenkant.

De enorme oogbol is de meeste bizarre projectie die The Sphere in Las Vegas zo’n attractie maakt, maar basketballen en Halloween-pompoenen kunnen ook. Ⓒ Getty Images