Jeroen Kijk in de Vegte neemt afscheid van Eigen Huis & Tuin

„Einde van een tijdperk. Voor mij tenminste wel. Vandaag de laatste reguliere aflevering van @eigenhuisentuin ingesproken”, schrijft de radiopresentator, die zijn stem leent aan meerdere televisieprogramma’s, bij een foto op Instagram. „Thuis ook nog, zonder mijn leuke collega’s, dus maak ik er zelf maar een momentje van.”

Eigen Huis & Tuin is op 6 juni voor het laatst te zien bij RTL 4. Omdat het programma te duur werd om te maken, krijgt het in de toekomst in een andere vorm en met een lagere frequentie een nieuwe plek. In de zomer worden er wel nog compilatieafleveringen uitgezonden.