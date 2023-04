Zoon Wolter Kroes heeft zware hersenschudding na fietsongeluk

De zanger en zijn vrouw Tessa zijn bij Thomas in het ziekenhuis. „We hebben een ontzettend spannende nacht gehad met veel emoties en verdriet”, schrijft Wolter op Instagram. „Thomas is van zijn fiets gevallen en met zijn hoofd op het asfalt terechtgekomen. Hij heeft een breukje in zijn schedel achter zijn linkeroor en een zware hersenschudding.”

Wolter schrijft dat Thomas uit voorzorg voorlopig in het ziekenhuis wordt gehouden, maar dat hij positief is over de afloop. „Hij reageert gelukkig weer overal op en maakt alweer kleine grapjes.”. Hij bedankt zijn volgers verder voor het medeleven. „Dat doet ons ontzettend goed. We wensen jullie fijne paasdagen met veel gezelligheid.”

HLF8-presentator Johnny de Mol besprak aan het begin van de uitzending wat er aan de hand was met Kroes. „Wolter was hier, maar die moest met spoed naar het ziekenhuis voor zijn zoon. Hij zou straks afsluiten met een liedje. We wensen hem heel veel sterkte. Volgens mij komt het goed, maar hij was wel even geschrokken.”