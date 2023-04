Zoon Wolter Kroes heeft zware hersenschudding na fietsongeluk

„Hij heeft een zware hersenschudding en wordt uit voorzorg voorlopig in het ziekenhuis gehouden”, aldus de manager. Wolter en zijn vrouw Tessa zijn bij Thomas. „Ze zijn na een spannende nacht wat meer gerustgesteld. Thomas zal nog wel lang moeten herstellen.”

HLF8-presentator Johnny de Mol besprak aan het begin van de uitzending wat er aan de hand was met Kroes. „Wolter was hier, maar die moest met spoed naar het ziekenhuis voor zijn zoon. Hij zou straks afsluiten met een liedje. We wensen hem heel veel sterkte. Volgens mij komt het goed, maar hij was wel even geschrokken.”