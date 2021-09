Daniel Craig neemt afscheid van James Bond: ’Een gekkenhuis, traumatisch’

Gossip

Neef Michael K. Williams betwijfelt overdosis: ’Uitslag autopsie nog niet bekend’

De neef van Michael K. Williams die zijn oom eerder deze week dood aantrof in New York, is er nog niet van overtuigd dat de The Wire-acteur is overleden aan een overdosis. In gesprek met Daily Mail benadrukt Dominic DuPont dat de uitslag van de autopsie nog niet bekend is.