Nikki Ros: ’Ronnie Flex is niet de vader van mijn kind’

Eind april liet Nikki weten dat Ronnie Flex de vader van haar ongeboren kindje is. Hij ontkende dit meteen. Vandaag plaatste hij op Instagram zijn kant van het verhaal. Volgens Ronnie brachten de verhalen veel stress met zich mee. „Aan het eind van de dag wist ik dat het niet zo was en daarom reageerde ik ook niet tot nauwelijks...”

Nu doet Nikki, bekend van Ex On The Beach, haar kant van het verhaal. Volgens haar hebben de media haar verhaal „geknipt en geplakt” en is Ronnie helemaal niet de vader. „Xerxes Naseri is de vader van mijn ongeboren kindje, en helaas wil hij niks met mij of de kleine te maken hebben. (...) Er is onomstotelijk bewijs dat hij wel degelijk de vader is.”

Xerxes is ook geen onbekende. Hij deed in 2018 mee aan The Voice of Holland.

Nikki heeft inmiddels besloten om niet door te gaan met moddergooien. „Hier ga ik mij niet meer verder over uitlaten. Het belangrijkste is dat ik en de kleine gezond zijn, en we het óók zonder hem kunnen redden.”