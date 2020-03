Met dit liedje gaat Nederlands-Griekse Stefania (17) naar ESF

Superg!rl is volgens ERT „een eigentijds uptempo popliedje met etnische invloeden.” Het nummer is gecomponeerd en geproduceerd door Dimitris Kontopoulos, die zijn best heeft gedaan een lied te maken dat past bij de 17-jarige Stefania. „Om eerlijk te zijn, was het moeilijk om het juiste nummer voor haar te vinden, omdat we wilden dat het nummer bij haar leeftijd en persoonlijkheid paste”, zegt hij.

Superg!rl gaat over Stefania als jonge vrouw die haar verplichtingen als student probeert te combineren met haar droom om te zingen. Met het liedje hoopt ze jongeren aan te moedigen in zichzelf te geloven en hun dromen na te jagen.

Stefania is na Jeangu Macrooy de tweede ’Nederlandse troef’ tijdens het komende songfestival. De Utrechtse deed voor Nederland al eens mee aan de junior-editie. Ze woont al haar hele leven in Nederland en deed jaren geleden mee aan The Voice Kids en Kinderen voor Kinderen.