Lucas & Steve op Koningsdag live vanuit Paleis Soestdijk

Vanuit Paleis Soestdijk draaien Lucas & Steve op Koningsdag een speciale live-set, maakten ze bekend in het programma van Wietze de Jager. „We willen een extra koninklijk gevoel en Oranjesfeer in alle huiskamers brengen. Hoe gaaf is het dan om onze set te livestreamen met Paleis Soestdijk als decor”, zeggen de dj’s. „Deze locatie is echt prachtig. Iedereen krijgt echt unieke beelden te zien. Koninklijker dan dit kan haast niet.”

Het paleis verwelkomt de dj’s, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, graag. „Een feest dat dit jaar helaas vanuit huis gevierd wordt, maar door dit initiatief toch een extra koninklijk tintje krijgt. Dat wij Lucas & Steve een podium kunnen bieden past in onze ambitie om talent op Paleis Soestdijk een plek te geven”, aldus een woordvoerder. Het optreden wordt maandag vanaf 15.00 uur uitgezonden via de kanalen van 538.

Lucas & Steve staat voor Lucas de Wert en Steven Jansen. Het duo is in 2010 gaan samenwerken, ze komen beiden uit Maastricht. Ze zijn onder meer bekend van het nummer Summer on you (samen met Wulf).