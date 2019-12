Waar is Macaulay Culkin?

Als amper tienjarige veroverde Macaulay Culkin de wereld door zijn hoofdrol in Home Alone. Gelukkiger werd hij er echter niet van. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met recht mag je Home Alone een klassieker noemen. Het zal dus even wennen zijn dat de film dit jaar niet wordt uitgezonden met kerst. Want de blockbuster rond jongetje Kevin (MACAULAY CULKIN) die door zijn ouders wordt vergeten als ze op vakantie gaan en die vervolgens de strijd aangaat met twee inbrekers, lijkt net zo bijnde feestdagen te horen als kalkoen, gourmet en familie. Zelf zal de inmiddels 39-jarige Culkin het een worst zijn. hij heeft het showbizzbestaan al lang geleden achter zich gelaten... de showbizz is hém echter nog niet vergeten.