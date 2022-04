Prins Charles schreef jarenlang brieven aan Jimmy Savile

In de brieven, geschreven over een periode van twintig jaar, vroeg Charles het voormalige BBC-icoon herhaaldelijk om advies. Zo wilde de prins onder meer hulp bij het opvijzelen van het imago van de koninklijke familie. Volgens de documentairemakers was de aanleiding daarvoor een aantal pr-blunders, waarbij onder anderen Charles’ broer Andrew betrokken was. Savile schreef een soort handleiding voor hoe de koninklijke familie daarmee moest omgaan.

Savile was een van de bekendste Britse televisiepersoonlijkheden. Na zijn overlijden op 84-jarige leeftijd in 2011 kwam aan het licht dat hij gedurende zestig jaar honderden slachtoffers, voornamelijk jongeren, zou hebben misbruikt. Prins Charles zou niets hebben geweten van het grootschalige misbruik. „Hij is bedrogen, net als wij allemaal”, stelde regisseur Rowan Deacon in gesprek met The Times.