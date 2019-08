Nieuwe versie RTL Late Night krijgt de naam ’Beau’

In april meldde RTL al dat de talkshow van Beau niet opnieuw Late Night zou gaan heten. De naam Beau doet vermoeden dat er geen andere hosts bij het de show betrokken zijn. RTL stelde eerder dat er mogelijk een of meerdere presentatoren zouden komen omdat Beau ook andere programma's voor RTL blijft maken. Daarbij werd de naam van Art Rooijakkers genoemd. Beau wordt vanaf begin september opgenomen in Studio Artis, dezelfde plek waar momenteel Zomer met Art wordt gemaakt.

Beau werd al lange tijd genoemd als talkshowhost voor RTL. Hij presenteerde in de zomer van 2017 RTL Summer Night, als vervanger van Humberto Tans RTL Late Night, en kreeg veel goede reacties. Beau werd daarom als ideale vervanger gezien van Humberto, toen die gedwongen moest stoppen. RTL koos echter voor Twan Huys. Aan zijn talkshowavontuur kwam begin dit jaar een einde.