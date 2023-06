Afscheidsconcert Golden Earring stap dichterbij

„Dit is een volgende stap in het project”, stelt ze. „Maar we zijn er nog niet. We zijn nu op zoek naar grote bedrijven en andere sponsoren die zich aan het project willen verbinden.” Vinckx zoekt bijvoorbeeld catering- en technische bedrijven die tegen gereduceerd tarief mee willen werken, maar ook bedrijven die een ’donorpakket’ willen kopen. „Met die 30.000 euro zijn we er nog niet”, beklemtoont de initiatiefneemster.

Met het project ’De Earring & Ik wil’ een groep fans zorgen dat het einde van Golden Earring niet ongemerkt voorbijgaat. De Haagse band heeft door de spierziekte van gitarist George Kooymans nooit een officieel afscheid gehad. In november 2019 speelden de muzikanten hun laatste show in Ahoy. Daarna kwam corona en begin 2021 werd bekend dat Kooymans lijdt aan ALS en daardoor niet meer kan optreden. De overige bandleden lieten weten niet zonder hem verder te willen.

Het is de bedoeling dat in totaal zo’n duizend muzikanten meewerken aan het afscheidsconcert. Journalist Vinckx is een van de bedenkers van het plan en maakt ook een documentaire over het project. Het idee is losjes gebaseerd op een project waarbij duizend Italianen het lied Learn to fly van de Foo Fighters speelden in de hoop die band naar de plaats Cesena te halen.