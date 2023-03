Drama voor schlagerkoningin Helene Fischer na val

Met pijn in het hart, en ongetwijfeld in haar ribben, deelt de schlagerkoningin op sociale media het nieuws met haar fans. „Ik hoop dat jullie weten hoe erg ik het vind, en geloof me: dit is absoluut niet hoe ik het voor me zag. Maar ik kan niet anders dan het medische advies opvolgen. Laten we afspreken de optredens in te halen en dan als een gek te gaan feesten!”

Naar verwachting kan Helene op 11 april alsnog aan haar concertreeks beginnen. Tijdens de Rausch Live Tour komen haar grootste hits en nummers van het album Rausch voorbij. „Samen met Cirque du Soleil willen we nieuwe wegen inslaan en de fans een ervaring bieden die nog nooit eerder is vertoond”, liet Helene eerder weten.