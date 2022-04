Oasis-gitarist Paul ’Bonehead’ Arthurs heeft keelkanker

„Ik wil jullie laten weten dat ik voorlopig niet meer zal optreden”, schrijft de 56-jarige artiest op Twitter. „Er is bij mij amandelkanker vastgesteld. Het goede nieuws is dat het te behandelen is en dat ik binnenkort met een kuur zal beginnen.” Bonehead belooft zijn volgers op de hoogte te houden van hoe het met hem gaat en zegt het vreselijk te vinden zijn aankomende optredens, waaronder shows met Liam Gallagher, te moeten missen. „Ik wens jullie de beste zomer en geniet van de optredens als je gaat. Ik zie jullie snel weer”, sluit hij af.

Oud Oasis-leden kropen direct na het horen van het slechte nieuws in de pen om hun collega steun te betuigen. „Ik stuur heel veel liefde naar de enige echte Bonehead en zijn familie. Ik wens je een spoedig herstel toe, we denken allemaal aan je en je zult weer snel op het podium staan”, schrijft Liam. Ook Andy Bell, basgitarist van Oasis, wenst zijn oud-collega veel beterschap.

Bonehead stopte in 1999 met Oasis omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen. Door de jaren heen werden Bonehead en Liam alsnog meerdere keren herenigd voor muzikale projecten. Het voormalige Oasis-duo trad in 2021 voor het laatst samen op.