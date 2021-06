Sheryl Crow seksueel geintimideerd door manager Michael Jackson

Terugkijkend op die tijd zegt Crow dat ze als jonge muzikante erg naïef was. „Het was ongelooflijk voor iemand uit een klein dorpje om de wereld te zien en te werken met de grootste popster", vertelt ze. "Maar ik kreeg ook meteen een snelcursus in hoe dingen werken in de muziekindustrie."

In die tijd gingen er geruchten dat Jackson een oogje had op zijn achtergrondzangeres Crow, en haar zelfs miljoenen had geboden om een kind met hem te krijgen. Volgens de zangeres had DiLeo die verhalen de wereld in geholpen, "om het te laten lijken alsof Mike interesse had in vrouwen."

Het was echter DiLeo die achter haar aanzat. Hij zou Crow hebben beloofd een grote ster van haar te maken terwijl hij haar seksueel lastig begon te vallen. Als ze zou weigeren, zouden zijn grote plannen met haar van de baan zijn. Dat is volgens de zangeres wat er uiteindelijk precies is gebeurd. "Het is interessant om nu over dat soort dingen na te denken, de seksuele intimidatie die ik op die tournee heb meegemaakt, om het daarover te hebben in het tijdperk van MeToo. Ik heb het gevoel dat we ver zijn gekomen sindsdien, maar we zijn er nog niet."