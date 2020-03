Aversie tegen IJslandse Eurovisie-inzending

Het land stuurt Daði Freyr in mei naar Nederland met het lied Think About Thing, maar dat is tegen het zere been van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. „IJsland heeft er opnieuw voor gekozen om een anti-Israëlband naar het Eurovisie Songfestival te sturen”, zo schrijft het weekblad. „Vorig jaar riep deze band nog op om het Songfestival in Tel Aviv te boycotten. ’We kunnen ons niet voorstellen om met een zuiver geweten deel te nemen aan het plezier van Eurovisie, terwijl Israel zul vreselijk geweld tegen het Palestijnse volk gebruikt’, schreef de leadzanger toen op Twitter.”

Vorig jaar riep de rockband Hatari, die toen voor IJsland uitkwam, ook weerstand op. Tijdens de puntentelling kwam de band in beeld met Palestijnse vlaggen, terwijl politieke uitingen verboden zijn op het Eurovisie Songfestival. IJsland behaalde vorig jaar een tiende plek op het Eurovisie Songfestival.

Die tiende plek van vorig jaar zou dit jaar wel eens overtroffen kunnen worden. Want IJsland staat momenteel bovenaan bij de bookmakers, als grootste favoriet voor de zege in Rotterdam. De helft van de inzendingen voor Rotterdam is inmiddels bekendgemaakt. De videoclip van Think About Things is inmiddels meer dan 1 miljoen keer bekeken en de registratie het optreden van de band tijdens de IJslandse voorronde 350.000 keer. Ter vergelijking: de videoclip van Arcade van Duncan Laurence, is inmiddels 22 miljoen keer bekeken.

In IJsland zelf is de Songfestival-inzending van dit jaar een regelrechte hype. De groene t-shirts, die de leden van de band in de clip en op het podium dragen, zijn volledig uitverkocht.

Opvallend is dat Netflix voor later dit jaar een film heeft geprogrammeerd waarin een paar IJslandse zangers worden gevolgd die hun land mogen vertegenwoordigen op de grootste muziekwedstrijd ter wereld. In de film worden onder andere rollen gespeeld door Pierce Brosnan, Demi Lovato en Will Ferrell.