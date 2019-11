WIBI SOERJADI: ’Mijn ouders moesten MIJ echt afremmen’

Wibi Soerjadi is weer terug van weggeweest en vanavond te zien in ’Superkids’. „Wat sommige kinderen kunnen, grenst aan het ongelooflijke.” Ⓒ Frank Doorhof

WIBI SOERJADI maakt zaterdagavond zijn debuut in de jury van de spectaculaire familieshow Superkids op SBS6. Met GORDON, MAAN en JUVAT WESTENDORP beoordeelt hij jonge kinderen die vaak iets ongelooflijks neerzetten op muziek- of dansgebied, wat hem vervolgens enorm raakt. En dan vonden de opnamen ook nog eens plaats in een voor Wibi zeer emotionele tijd...