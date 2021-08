Sarah Ferguson tekent nieuw boekcontract

Her Heart for a Compass is de eerste roman van Ferguson, die al meerdere non-fictieboeken en kinderverhalen op haar naam heeft staan. Het historische drama kwam dinsdag uit en is gebaseerd op een van Fergusons voorouders. „Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven. Het boek bevat daardoor veel details uit het Victoriaanse tijdperk. Ook heb ik gebruikgemaakt van mijn eigen levensverhaal en ervaringen.”

De ex-vrouw van prins Andrew is nog in gesprek over de televisierechten van haar roman. In ieder geval één streamingservice heeft al belangstelling getoond om van Her Heart for a Compass een dramaserie te maken.