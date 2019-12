Cyndi Lauper geëerd door Verenigde Naties

De 66-jarige zangeres krijgt de prijs vanwege haar inzet voor jongeren in de LHBTQ-gemeenschap. Lauper richtte onder meer True Colors United op, een organisatie die dakloosheid onder LHBTQ-jongeren probeert te voorkomen en bestrijden.

De muzikante kreeg de award dinsdagavond uitgereikt tijdens haar Home for the Holidays-benefietconcert in Los Angeles. Kesha overhandigde de prijs en zei daarbij volgens Billboard: „Cyndi heeft vaak gezegd dat we allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat LHBTQ-jongeren waardig en met respect behandeld worden. Daar ben ik het roerend mee eens.” Cher sprak tijdens het evenement haar collega in een videoboodschap toe. „Niemand verdient deze award meer dan jij”, aldus de zangeres.

In haar acceptatietoespraak benadrukte Lauper dat zij nog een hoop werk te verrichten ziet. Ze deelde de statistieken dat zeven procent van de jongeren in de VS zichzelf als LHBTQ’er ziet, maar onder dakloze jongeren dat veertig procent is. „Ze leven op straat omdát ze LHBTQ’er zijn. Dit kunnen we fixen, met maatregelen en handhaving en veilige plekken waar ze niet weggestuurd worden.”