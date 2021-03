Reggae-icoon Bunny Wailer (73) overleden

Na tien jaar verliet Bunny Wailer – die werd geboren als Neville Livingston – in 1974 de band. Bob Marley ging vervolgens op tournee met nieuwe bandleden.

Wailer kreeg vorig jaar voor de tweede keer een beroerte en werd daarna meerdere keren opgenomen in een ziekenhuis. Hij overleed in het ziekenhuis in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.