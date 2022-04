Kim Kardashian en Pete Davidson naar diner in Witte Huis

Tijdens het mediafeestje, door de journalisten zelf ook wel Nerd Prom genoemd, nemen de president en de reporters elkaar traditiegetrouw op de hak. Ook treden er altijd comedians op; dit jaar is Trevor Noah de hoofdact. In eerdere edities grapten onder meer Jimmy Kimmel, Joel McHale, Michelle Wolf, Hasan Minhaj, Conan O’Brien en Cecily Strong over de zittende presidenten.

Het White House Correspondents Dinner werd twee jaar achter elkaar afgeblazen vanwege de coronacrisis. De drie edities daarvoor werden voor het eerst sinds begin jaren 80 niet bijgewoond door de president. Donald Trump zegde standaard af en noemde de avond eens „zo saai.” De laatste president voor hem die afhaakte was Ronald Reagan in 1981. Hij kwam niet omdat hij herstelde van de aanslag op zijn leven, maar gaf een speech via de telefoon.