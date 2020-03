Anouk gestrand in Marrakech: ’Best een beetje creepy’

„Ik zit in een megagroot resort van het Mandarin en ik zweer het.. ik ben de enige die nog over is in het resort, wat best een beetje creepy is”, begint ze haar relaas. „Er zijn in totaal vier villa’s verhuurd, maar drie daarvan zijn er al naar huis.”

Anouk voegt daar aan toe: „Ik ben de enige die in dat resort zit en ik zie nog een paar bewakers lopen, en dat is het.”

Momenteel zit er nog een grote groep Nederlanders vast in Marokko, omdat het land vanwege het coronavirus extra maatregelen heeft genomen. Vrijdag besloot het Noord-Afrikaanse land alle vluchten en ferryverbindingen naar een aantal Europese landen voor onbepaalde tijd te schrappen.

De zangeres legt uit dat ze vrij nuchter is, maar wel graag naar huis wil. „Ik heb niet zo snel van: ’ik ga in paniek raken’, maar ik heb toch best wel zoiets van dat ik liever thuis zou zitten bij mijn kinderen.”

Ook vertelt ze dat The voice-collega Ali B haar geholpen heeft om aan medicijnen te komen.