Domien Verschuuren verlengt contract bij Qmusic

Domien twijfelde naar eigen zeggen geen moment. „Ik voel me hier als een vis in het water en kijk er enorm naar uit om ook de komende jaren samen met Anton en de luisteraars van Qmusic de werkdag af te sluiten en de avond in te luiden”, zegt de 33-jarige radio-dj.

Verschuuren begon in oktober 2018 met zijn eigen radioshow op Qmusic. Sinds januari 2019 presenteert hij ook iedere vrijdag de Nederlandse Top 40. Daarvoor was hij jarenlang te horen op 3FM.