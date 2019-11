Kijkers verbolgen over Tim Krabbé in docu Ferdi E.

Tot aan zijn vrijlating in 2002 bracht auteur Tim Krabbé 142 keer een bezoek aan Ferdi E, die in september 1987 Ahold-topman Gerrit Jan Heijn ontvoerde en vervolgens vermoordde. In de 2Doc De schrijver, de moordenaar en zijn vrouw spreekt journalist Twan Huys met Krabbé over het contact dat de schrijver had met Ferdi en diens vrouw Els. „Wie is deze man, we delen hetzelfde geboortejaar, een boekenlezer, een intellectueel, een man zoals ik?”, wil Krabbé weten.

Op de website van 2Doc staat te lezen: ’De documentaire daagt je uit om een moordenaar niet enkel als een monster te zien, maar roept ook de vraag op wat Krabbés redenen zijn om Ferdi E. te verdedigen.’ En daarin gaat de auteur, die dertig jaar na zijn eerste bezoek zijn belevenissen met Ferdi E. en zijn gezin heeft vastgelegd in een boek, volgens veel twitteraars te ver. „Net de meest vage documentaire ooit gezien”, schrijft een kijker. „Geen idee wat ik ervan moet denken. Tim Krabbé echt geobsedeerd door Ferdi E. Onvoorstelbaar!” Een ander laat weten: „Nou ja, wat een geromantiseerde documentaire! En wat een zieke fascinatie heeft Tim Krabbé voor Ferdi E.”

Dwangbuis

Krabbé onderhield tot aan haar dood in 2016 een intieme vriendschap met Els. De schrijver – die getrouwd was met actrice Liz Snoijink, met wie hij een zoon heeft – vertelt in de documentaire dat hij zelfs het bed deelde met de vrouw van Ferdi E. Hierover schrijft iemand op Twitter: „Als je een moordenaar honderd keer in de gevangenis bezoekt, seks hebt met de vrouw van de moordenaar en de regenjas van de moordenaar nog steeds draagt als trofee. Hoe ver ben je dan af van een dwangbuis?”

Ook wordt er op het sociale medium gerefereerd aan het Stockholm-syndroom, waarbij het slachtoffer sympathie of liefde krijgt voor zijn of haar ontvoerder. „De hele 2Doc was één grote Tim Krabbé-show. Lijdend aan een merkwaardig soort Stockholmsyndroom.” Een ander zegt: „Voer voor psychiaters, dit stuitende ’optreden’ van Tim Krabbé.”

Appeltje te schillen

Ferdi E. werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf en TBS. Na een succesvolle behandeling en strafvermindering wegens goed gedrag, kwam hij in augustus 2001 vrij. Drie jaar later, op 3 augustus 2009, overleed E. op 66-jarige leeftijd, nadat op zijn fiets was aangereden door een landbouwvoertuig. Het NOS Journaal opent die avond met de zin: ’Het was alsof het lot nog een appeltje met hem had te schillen.’