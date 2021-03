Flo Rida droomt van optreden tijdens Songfestival

Hoewel artiesten wel vaker dit soort uitspraken doen, is het goed mogelijk dat Flo Rida in mei in Rotterdam is. De rapper, die hits scoorde met onder meer Low en Right Round, is namelijk betrokken bij de inzending van San Marino. Zo rapt hij een couplet in het liedje Adrenalina van zangeres Senhit én is te zien in de officiële videoclip.

Hoewel de rapper voordat hij door Senhit werd benaderd nog nooit van het Songfestival had gehoord, lijkt het hem ’geweldig’ om tijdens het liedjesfestijn naar Rotterdam te komen. Ook zou hij het ’een eer vinden’ om samen met Senhit op te treden. De zangeres ziet dat ook wel zitten. Zij stelde er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat ze in mei samen op het podium staan.