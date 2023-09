Froukje de Both: ’Ik voelde me nooit goed genoeg’

„Ik voelde me nooit goed genoeg, had vaak veel te hoge verwachtingen van mezelf”, aldus De Both. „Ik voelde me vaak verdoofd en niet happy, leefde niet in het moment en ik maakte mezelf afhankelijk van liefde die van buitenaf kwam en niet uit mezelf.”

De Both wilde dat haar leven „makkelijker” zou gaan en dat ze meer vertrouwen in haarzelf zou vinden. En dus is ze zich gaan verdiepen in coaching. Ze deed „allerlei cursussen en trainingen op het gebied van zelfontwikkeling”. Uiteindelijk deed De Both een opleiding tot ”(life/mental)coach”.

Inmiddels heeft de presentatrice naast haar tv-werk naar eigen zeggen ook een „groeiende coachingspraktijk”. „En help ik mensen naar het krijgen van meer regie in hun eigen leven.”